News Udinese – Pereyra uomo squadra / I numeri parlano chiaro

L'Udinese si gode la vittoria che mancava da tanto tempo. Se andiamo a vedere nel dettaglio le prestazioni vedremo un Pereyra fondamentale

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo non possiamo fare altro che goderci le prestazioni individuali dei calciatori al termine dell'incontro con l'Empoli di Paolo Zanetti. Una partita di alto livello in cui tutti hanno dato il massimo per poter portare a casa i tre punti finali ed alla fine ci sono riusciti. Uno dei giocatori più importanti per questa squadra è sicuramente l'argentino Roberto "El Tucu" Pereyra. Le sue prestazioni sono a dir poco fondamentali e la dimostrazione è arrivato soprattutto negli incontri in cui si è accomodato in panchina o peggio in tribuna. Se l'Udinese di Sottil vuole essere offensivamente pericolosa deve contare fin troppo sulle sue capacità.

Quando il calciatore argentino è in campo la squadra segna di più e questo è un concetto chiaro a tutti, ma non è solo una questione di gol segnati visto che si parla anche di chance o occasioni create. Il capitano dei bianconeri al momento è primo (in solitaria) in questa classifica. Sono sette le grandi opportunità create dall'argentino che è seguito da Lazar Samardzic con quattro. I numeri sono sicuramente importanti e danno anche una giustifica al momento di crisi che si è vissuto quando Pereyra non era arruolabile dal tecnico Sottil.

Il finale di stagione — In questo finale di stagione si spera possa continuare su queste medie, visto che è anche primo (con Deulofeu) per assist: ben sei. Non vanno dimenticati anche i tre gol segnati che sono stati tutti fondamentali per poter portare punti importanti e fieno in cascina. I suoi gol sono pressoché fondamentali ed occorrono alla squadra per continuare a sognare un piazzamento in Europa.