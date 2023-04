News Udinese – Pereyra non solo la squalifica: arriva anche la multa

Nelle ultime ore sono arrivate le decisioni del giudice sportivo. Dopo la squalifica arrivata per il capitano è stata aggiunta anche una multa

Il capitano dell'Udinese Roberto "El Tucu" Pereyra era già sicuro della sua squalifica per una giornata al termine dell'incontro con il Bologna di domenica pomeriggio. Quello ricevuto dal calciatore argentino è il suo quinto giallo e di conseguenza è arrivata come è giusto che sia la squalifica. Adesso non può fare altro che passare la partita contro il Monza in tribuna e supportare comunque i suoi compagni di squadra anche se non potrà farlo da vicino. Oltre al danno, però, sembra essere arrivata la beffa visto che il calciatore è stato sanzionato anche in un altro modo dal giudice sportivo. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere le decisioni in vista del match di sabato pomeriggio.

Come detto in precedenza Il Tucu non ci sarà contro il Monza, ma allo stesso tempo dovrà anche pagare una multa da ben 1500 euro per le troppe polemiche riferite ai giudici di gara. Questa decisione è stata presa proprio nelle ultime ore e sicuramente spetterà direttamente al giocatore pagare la sanzione ricevuta. Dopo la squalifica del capitano resta ancora un calciatore soggetto ad una possibile squalifica quando uscirà il prossimo cartellino giallo nei suoi confronti. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere di chi si sta parlando.

A rischio squalifica — Da prima della pausa per il Mondiale rischia la squalifica, stiamo parlando del laterale italiano Destiny Udogie. Il calciatore si sta comportando in maniera impeccabile e comunque continua a rischiare una possibile squalifica di una giornata che manderebbe sicuramente in crisi la fascia sinistra dell'Udinese. Si spera che Destiny riesca nell'impresa di non ricevere più nessuna ammonizione in questo modo non ci sarà da preoccuparsi di una sua sostituzione.