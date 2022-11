Udinese – Pereyra e Udogie non possono più sbagliare / Ecco cosa rischiano

La squadra bianconera si gode qualche altro giorno di vacanza prima della ripresa. Il mister Andrea Sottil ha dato un vero e proprio via libera e da domenica scorsa i giocatori non impegnati con le nazionali, possono godersi un po' di meritato riposo. Queste prime quindici giornate sono state molto intense per tutta la squadra ed anche le ultime prestazioni lo confermano. Dopo un avvio di caratura incredibile che ha condotto la società dei Pozzo nei primi posti grazie a ben sei vittorie di fila, adesso bisogna fare i conti con diversi problemi. Il team non riesce più a vincere ed anche se esprime un buon calcio fatica a segnare nei momenti decisivi. Alla ripresa, inoltre, si aggiunge anche un doppio piccolo problema . Ecco di cosa stiamo parlando.

Sia il capitano che Destiny Udogie non si possono più permettere alcun tipo di errore sul campo da gioco. Entrambi sono entrati ufficialmente in diffida ed un altro cartellino giallo vorrebbe dire squalifica per una giornata. In un campionato che dalla sua ripresa vedrà un match ogni tre giorni, sarà fondamentale poter avere il team al completo per più tempo possibile. I due giocatori hanno trascinato i bianconeri in questo avvio di stagione ed ora servirà ancora la loro mano per poter sognare in grande. Si vuole fare il massimo pur di rendere l'Europa una vera e proprio realtà.