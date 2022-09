News Udinese – Perez in campo con l’Argentina: il punto sulla prestazione

Il giocatore bianconero è sceso in campo con la maglia dell'albiceleste. Ecco raccontata nel dettaglio la sua prestazione

Redazione

L'avvio di stagione per il difensore centrale non è stato dei migliori, tra i tanti che hanno sorpreso fino a questo istante Nehuen Perez non raffigura. La sua stagione è iniziata con una prova poco convincente contro i rossoneri campioni d'Italia (visto l'errore decisivo sul 3-2) e soprattutto per l'espulsione abbastanza inutile ai danni di Mazzocchi nella partita contro la Salernitana. Dopo la squalifica è iniziato a migliorare ed intrapreso un continuo crescendo, le ultime partite sono state sicuramente le migliori della sua stagione. Contro i neroazzurri ha offerto una prova di grande solidità ed infatti il centrale non vede l'ora di potersi confermare sia sul campo con le zebrette che sorprendere mister Scaloni e la sua albiceleste.

Proprio ieri è scesa in campo l'Argentina di Leo Messi in un'amichevole con l'Honduras. La partita si è conclusa sul 3-0 finale, un match probabilmente mai in dubbio contro un avversario decisamente inferiore sotto tutti i punti di vista. Diversi i volti noti al nostro campionato che sono risultati molto importanti nel corso dell'incontro. Non è un caso che in gol ci sia andato Lautaro Martinez. Poi dopo la rete del Toro c'è stato un vero e proprio assolo da parte di Leo Messi che ha messo a segno una doppietta di ottima fattura. Nel secondo tempo, però, c'è stato spazio anche per il difensore bianconero. Il punto sulla sua prestazione.

La partita di Nehuen Perez

L'asso argentino è sceso in campo per ben venticinque minuti nel finale dell'amichevole. Questa è stata una buona chance per mettersi in mostra agli occhi del tecnico. La partita del centrale è stata interessante ed è riuscito (assieme ai suoi compagni di difesa) a mantenere la rete inviolata.