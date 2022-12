Udinese – Perez: “Mi ispiro a Sergio Ramos: il miglior difensore della storia”

La squadra continua a lavorare in vista dei prossimi incontri. Nel frattempo ha detto il suo parere Nehuen Perez. Ecco le dichiarazioni

La squadra allenata da Andrea Sottil si prepara alle prossime partite di questo campionato. Si parla di una società che ha ancora voglia di sorprendere e ottenere un piazzamento tra le prime sette che significherebbe Europa. Ieri sera c'è stata la possibilità di ascoltare anche una voce diretta su questa prima parte di campionato e stiamo parlando del difensore centrale Nehuen Perez. Il ragazzo ex Atletico Madrid è andato molto vicino ad essere un convocato di Lionel Scaloni per il Mondiale in Qatar, ma alla fine sono stati preferiti altri calciatori. Non perdere tutte le sue dichiarazioni rilasciate ieri sera alla trasmissione televisiva Udinese Tonight.

"Ci stiamo allenando con voglia ed entusiasmo, per fare una grande seconda parte di stagione. Sono contento di essere qui all’Udinese, una società molto seria. Qui mi sento di essere cresciuto molto come giocatore". Il difensore centrale argentino ha messo sin da subito le cose in chiaro, specificando che la squadra crede in lui e soprattutto lui crede in questa società che può ambire a grandi traguardi. Inoltre ha detto a tutti che la nostra Serie A è un campionato molto difficile con partite di grande livello ogni settimana, proprio questi incontri lo stanno aiutando per fare grande esperienza. L'intervista non si conclude qua. Neheun Perez ha specificato anche il suo mito e giocatore a cui si ispira.

Tratto d'ispirazione — "Il difensore a cui mi ispiro è Sergio Ramos. Per me il più forte della storia, un vero leader. Ha veramente tutto: aggressività, gioca bene con la palla e segna molto". Un'affermazione che sicuramente non farà piacere a molti nostalgici del nostro gioco, ma anche questo significa che i tempi stanno cambiando e proprio il calcio è in continua evoluzione.