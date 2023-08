News Udinese – Piccole vincono, grandi faticano / Domani obbligo vittoria

Questo inizio di stagione atipico mette in crisi l'Udinese dopo sole due giornate. Diverse piccole hanno già iniziato a macinare punti e vincere con continuità ad esempio abbiamo un Verona a sei punti con vittorie di livello contro la Roma e contro l'Empoli. Un Frosinone che batte l'Atalanta e già alla seconda giornata (contro tutti i pronostici) ha mosso la classifica. Infine il Monza batte l'Empoli e di conseguenza anche la squadra lombarda riesce a mettersi già in una posizione più tranquilla. Per l'Udinese contro la Salernitana, di conseguenza c'è un solo risultato possibile: la vittoria. La squadra del Friuli Venezia Giulia, però, si dovrà dare da fare nonostante le pesanti assenze visto che domani non ci sarà Beto (promesso sposo per l'Everton) e Masina (lungo infortunio). Mentre Sottil si aspetta qualche operazione sul mercato, adesso bisogna studiare un vero e proprio miracolo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Ecco il nuovo bomber: arriva da Lisbona <<<