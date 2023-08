Salernitana-Udinese / Probabili formazioni, le scelte di Sousa e Sottil

L'Udinese vuole rilanciarsi dopo una partenza da dimenticare. Domani avverrà la partenza per Salerno e lunedì si scenderà in campo per una sfida tutt'altro che semplice contro una grande squadra come la Salernitana. Il team di Paulo Sousa da quando si è insediato il tecnico portoghese si sta togliendo parecchie soddisfazioni. L'ultima in ordine cronologico è senza ombra di dubbio il pareggio in rimonta contro la Roma allo Stadio Olimpico. La sfida sta per prendere il via e da una parte avremo una squadra alla caccia dei primi punti stagionali quasi obbligatori. Dall'altra una società che naviga sull'onda dell'entusiasmo. Non perdiamo altro tempo e vediamo i ventidue che potrebbero scendere in campo dal primo minuto.