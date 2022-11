News Udinese – Pogba pianifica il rientro / I friulani nel suo mirino

Il centrocampista francese salterà i mondiali per poter pianificare al meglio il suo rientro sul campo da gioco. Ecco quando potrà tornare

I bianconeri di Torino dopo una partenza horror e in cui hanno perso anche ogni possibilità di arrivare in fondo nell'Europa che conta, sembrano essersi rialzati totalmente. Sei vittorie di fila ed un terzo posto centrato senza grossi patemi d'animo alla pausa della quindicesima giornata. Nonostante tutte le assenze, mister Max Allegri sembra essere riuscito a trovare una quadra sul campo da gioco. Con la ripresa dei campionati fissata tra un mese e mezzo ci sarà tutto il tempo per poter recuperare anche altri giocatori sul campo da gioco. Il primo della lista è senza ombra di dubbio l'acquisto più importante di questa campagna estiva: Paul Pogba.

Il centrocampista francese ha pianificato una data per il suo rientro. Sicuramente questo è un dato che non farà piacere a tutti gli addetti ai lavori dell'Udinese, visto che proprio contro la squadra allenata da Andrea Sottil dovrebbe tornare ad essere protagonista. Il suo è stato un lungo letargo e bisognerà valutare a pieno le se condizioni per capire se è ancora quel centrocampista straripante e capace di cambiare le sorti di un campionato. La parola finale si potrà dare solo quando lo rivedremo sul terreno da gioco.

Il piano di Allegri — Il tecnico bianconero ha intenzione di convocarlo già alla ripresa contro la Cremonese e concederli qualche minuto nel finale. Il primo vero banco di prova, di conseguenza, sarà proprio contro l'Udinese e poi se tutto dovesse andare per il meglio, dovrebbe prendersi la mediana contro il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Una situazione in evoluzione, anche perché con la sua costanza negli infortuni potrebbe cambiare tutto da un momento all'altro.