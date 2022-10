News Udinese – Pomeriggio da dimenticare: Deulofeu delude sul più bello

La partita inizia nel migliore dei modi, visto che la Cremonese preferisce pressare alta e di conseguenza l'Udinese ha parecchi spazi per fare male alla retroguardia della squadra grigiorossa. Nei primi dieci minuti arrivano ben tre occasioni da gol per la squadra di Andrea Sottil e in tutti e tre i casi c'è anche lo zampino di un super Deulofeu, sempre in grande spolvero. Da lì a poco, però, qualcosa è destinato a cambiare visto che l'infortunio di Dessers e l'inserimento di Buonaiuto fanno abbassare il team. A quel punto, però, anziché schiacciare la squadra e creare superiorità per portarsi in vantaggio, inizia una partita confusionaria proprio come pensato dal tecnico Alvini.