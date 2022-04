Udinese – Un portiere, una garanzia/ Ha una media voti da far paura!

Dal suo arrivo in estate la porta bianconera è diventata più sicura. Anche i numeri stanno dalla parte di Silvestri. Ecco di cosa parliamo!

Il mercato della scorsa estate iniziò per i bianconeri con una spiacevole dipartita. Il portiere argentino Juan Musso lasciava Udine dopo 3 stagioni. Il classe 1994 volava a Bergamo e la porta friulana rimaneva sguarnita. Allora la società si mise subito all'opera e in poco tempo chiuse per Marco Silvestri dal Verona. Dal suo arrivo la porta bianconera è sempre stata ben difesa e l'italiano non ha fatto rimpiangere il più giovane argentino, anzi...

Silvestri in bianconero

Da luglio veste la maglia numero 1 dell'Udinese. Per lui finora un'ottima stagione. Ha disputato 28 gare ed ha subito 40 reti. Il dato più interessante però sono i 6 clean sheet ottenuti. Ma oltre a questi semplici dati c'è il campo che parla a suo favore. Moltissime la parate che in questa stagione hanno salvato porta e risultato, l'ultima contro il Venezia. Marco si esibisce in una parata d'istinto con il piede su un diagonale molto insidioso e protegge il vantaggio bianconero. Anche in questo caso la dirigenza bianconera con l'acquisto del 31enne ex Verona sembra averci visto lungo ed a confermarlo ci sarebbe anche un'altra statistica importante.

Che voti!

La media dei voti. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti il bianconero si ritrova al terzo posto con un punteggio di 6,28. Meglio di lui solamente Provedel dello Spezia al primo posto con 6,38 punti e Mike Maignan al secondo con 6,32. Il nostro bianconero può camminare a testa alta sapendo di aver messo dietro portieri molto importanti. Subito dietro all'ex Verona troviamo appaiati Montipò (attuale portiere del Verona) e Vicario (prossimo ospite alla Dacia Arena), rispettivamente con un punteggio di 6,26 e 6,25. È vero che da qui alla fine tutto può ancora cambiare, ma l'Udinese sembra aver messo la marcia giusta e Silvestri sembra essere in gran forma. Ma non è ancora finita. Sabato ci sarà un match fondamentale per l'Udinese. Ecco che cosa ci dicono le statistiche a riguardo! <<<