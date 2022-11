News Udinese | Possibile l’esordio per Pafundi? Oggi c’è Italia-Albania

Inizia un nuovo capitolo per la nazionale guidata da Roberto Mancini . Ad una sola settimana dall'inizio del mondiale in Qatar (dove l'Italia non sarà presente), ci saranno due amichevoli per poter provare quello che sarà il team del futuro. Sicuramente una situazione difficile, visto che otto anni senza gli azzurri ai mondiali fanno sicuramente male, ma adesso bisogna rialzarsi a tutti i costi. I convocati del Commissario Tecnico fanno ben sperare, visto che ci sono molti giovani e tra questi anche il bianconero Simone Pafundi . Si parla del terzo giocatore più giovane ad essere chiamato dalla nazionale italiana. Chissà se già questa sera avrà la possibilità di fare l'esordio con uno dei team più vincenti nella storia di questo sport.

In un 3-4-3 di spiccata caratura offensiva, la nazionale di Roberto Mancini vuole iniziare a vincere e portare un po' di buon umore in un periodo in cui tutto sembra andare per il verso sbagliato. Oggi è difficile che possa partire dal primo minuto un giocatore come Pafundi (che al momento non ha mai giocato da titolare nemmeno in Serie A). L'attacco dovrebbe essere affidato a Nicolò Zaniolo, Vincenzo Grifo che sta facendo faville in terra tedesca e Jack Raspadori. Chissà che a partita in corso non possa esserci una possibilità anche per il giovane sedicenne, magari a risultato oramai consolidato. Nel frattempo vediamo in maniera integrale la possibile formazione titolare di questa sera.