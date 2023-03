Notizie Udinese / Per il post Szczęsny, Cherubini pensa a un ex friulano

In caso di partenza del polacco, la Madama pensa a ingaggiare l'estremo difensore dell'Empoli, autentica rivelazione delle ultime stagioni

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La società gestita dalla famiglia Pozzo vuole continuare a vincere, visto che il bottino pieno non arriva da gennaio contro la Sampdoria. Ricordiamo che nelle ultime diciotto partite è arrivato un solo successo per gli uomini di Andrea Sottil (amichevoli escluse) e di conseguenza è arrivato proprio il momento di ripartire. Bisogna farlo con tutte le forze possibili, visto che questa squadra può ancora ambire a dei grandi traguardi come una posizione europea e la qualificazione alla prossima Conference League. Nel frattempo, la Vecchia Signora, per la porta del futuro starebbe pensando a un ex giocatore bianconero.

Wojciech Szczęsny, attuale portiere dei bianconeri, ha un contratto in scadenza con la Juventus nel 2024, con opzione per il rinnovo al 2025. Ma non è certa, a fine anno, la sua permanenza, specie se i bianconeri restassero fuori dalle coppe europee, con la Premier League alla finestra per cercare di prendere il polacco. Dal futuro dell’ex Roma, dipenderanno le scelte in porta della Juventus.

Idea Vicario — Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo bianconero per la porta del futuro sarebbe Guglielmo Vicario, ex Udinese, giocatore in rampa di lancio consigliato dalla leggenda della Madama Gigi Buffon. Altro nome gradito è quello di Marco Carnesecchi, portiere in prestito alla Cremonese, ma di proprietà dell'Atalanta. Mentre la grande suggestione porta a Gianluigi Donnarumma, anche se il suo ingaggio è scoglio difficilmente scollinabile.