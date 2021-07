News Udinese – Pozzo alimenta l’entusiasmo: Manca il grande botto…

I botti sul mercato potrebbero arrivare da un momento all'altro. Andiamo a leggere le dichiarazioni entusiasmanti del patron Pozzo

"Stiamo lavorando, ma sappiamo che la rosa non è ancora al completo . Non vogliamo commettere nessun errore, vogliamo trovare giocatori in grado di onorare la maglia bianconera e con grande classe in modo da poter affrontare a modo il campionato . La squadra non è ancora al completo, ma tutti viaggiamo verso un'unica direzione. Tutte le nostre scelte fatte fino ad oggi, sono state ponderate, siamo sicuri della buona riuscita del nostro operato. I tifosi non hanno nulla di cui preoccuparsi ." Con queste dichiarazioni il presidente vuole fare chiarezza e far capire ai fans bianconeri che anche le due cessioni molto importanti di De Paul e di Juan Musso, verranno rimpiazzate al meglio . Sul taccuino sono diversi i giocatori interessanti, tutti profili di un certo livello, andiamo a vedere assieme quali sono i nuovi obiettivi della società bianconera .

Se per la porta il nuovo titolare è già all'opera e si chiama Daniele Silvestri, non è lo stesso per il centrocampo, dove ad oggi manca ancora il titolarissimo che possa portare idee e nuova linfa al gioco del mister Luca Gotti. Il nome più in voga in queste ultime ore è quello del trequartista ex Doriano, Gaston Ramirez. Il giocatore si è liberato a zero dopo l'ultima stagione e il D.S. Pierpaolo Marino è pronto per l'assalto decisivo.