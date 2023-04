Roma-Udinese / Mourinho senza due giocatori: il tecnico cerca alternative

Il mister dei giallorossi cerca delle soluzioni e spera possano arrivare il prima possibile visto che ben due giocatori saranno out domenica

La Roma sta già lavorando in vista dei due impegni in programma questa settimana. Il primo è il match di Europa League contro il Feyenoord. Stiamo parlando di un avversario tosto e soprattutto di un incontro fondamentale visto che solo la vincente potrà lottare per le semifinali di un torneo prestigiosissimo. Subito dopo la Coppa, però, c'è il campionato e un piazzamento in Champions League da difendere con le unghie e con i denti. Dall'altra parte del campo arriverà l'Udinese di Andrea Sottil che dopo due incontri non proprio entusiasmanti ha grande voglia di rifarsi e prendersi una vittoria per rilanciare questo finale di stagione.

In casa Roma non arrivano belle notizie, visto che la squadra dovrà fare a meno di due calciatori nel giro dei titolari e di conseguenza la rosa inizia a ridursi di organico. In questo momento per José sarebbe stato fondamentale poter avere tutti a disposizione, visti anche i tanti impegni che si susseguono ogni giorno. Il primo calciatore che è costretto ad alzare bandiera bianca e probabilmente lo fa per il resto della stagione è il difensore laterale Rick Karsdorp. Questa stagione per l'olandese è stata tutt'altro che positiva e l'infortunio delle ultime settimane è senza ombra di dubbio "la ciliegina sulla torta".

L'ultimo K.O. — Il secondo giocatore che non ci sarà né in Europa League e né in campionato è l'attaccante arrivato questo gennaio: Ola Solbakken. Il giovane norvegese sa fare la differenza e lo ha dimostrato, non è un caso che stia trovando parecchio spazio nelle gerarchie di Mourinho, ma un infortunio alla spalla lo ha messo fuori a tempo indeterminato.