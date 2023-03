Udinese – I precedenti con i Campioni d’Italia: profondo rosso(nero)

Si avvicina la sfida tra l'Udinese di Andrea Sottil e i rossoneri allenati da Stefano Pioli. Andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre

Si avvicina a grandi falcate il prossimo incontro di campionato tra l'Udinese di Andrea Sottil e i rossoneri di Stefano Pioli. Due squadre che stanno affrontando un momento diverso. L'ultimo risultato per gli attuali campioni d'Italia non è stato positivo (pareggio per 1-1 contro la Salernitana di Paulo Sousa), d'altro canto i friulani hanno trovato la vittoria che mancava da tanto, troppo tempo contro l'Empoli. Alla Dacia Arena ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni per l'ultimo impegno prima della pausa nazionali di Marzo. Cambiando rapidamente discorso, andiamo a spulciare tutti i precedenti tra le due squadre. Ad oggi i dati parlano chiaro, si parla di un profondo rosso per la squadra del presidente Giampaolo Pozzo.

Non sono poche le volte in cui si sono incontrate le due società del Nord Italia. Il bilancio però parla chiaro ed è a netto favore dei rossoneri. Ad oggi sono 107 le partite giocate tra questi due avversari e le vittorie per l'ex team della Famiglia Berlusconi sono molte di più rispetto a quelle dei bianconeri. Ad oggi parliamo di 44 successi per i milanesi, 37 pareggi ed anche 21 vittorie per la squadra del Friuli Venezia Giulia. L'ultimo incontro risale alla prima giornata di questo campionato dove i due team hanno dato spettacolo, ma alla fine hanno prevalso i giocatori con lo scudetto sulla maglia per 4-2. Non possiamo perdere anche i migliori marcatori della sfida tra queste squadre.

I bomber — Il migliore di tutti tra le due squadre messe assieme è un bianconero e stiamo parlando di Antonio Di Natale. Sono ben undici le sue realizzazioni contro la squadra con l'ex sede in Via Turati. Per il team milanese, invece, vanno fatte notare le nove reti di Shevchenko che sicuramente verrà ricordato anche per altri mille motivi. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime su questo incontro. Possibile sorpresa in attacco <<<