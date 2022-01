Notizie Udinese – I precedenti con la Fiorentina: dominio viola

Novantuno gli incontri ufficiali tra le due squadre in Serie A. La Fiorentina è nettamente in vantaggio avendo vinto il doppio delle partite

Dopo la lunga sosta natalizia, l' Udinese è pronta a tornare in campo. Nel giorno dell'epifania, i bianconeri affronteranno la Fiorentina al Franchi. I viola hanno i favori del pronostico, ma il team friulano non partirà battuto. Entrambe le squadre stanno vivendo un buon momento di forma. I bianconeri con Cioffi hanno cambiato marcia, mentre i toscani non perdono dal 27 novembre. Sarà un match aperto ed equilibrato, dove ogni minimo dettaglio potrà fare la differenza. Nel frattempo, vediamo i precedenti tra i due club.

Queste due squadre si sono affrontate ben novantuno volte nella massima serie del campionato italiano. Domino Fiorentina. I gigliati infatti hanno vinto quarantatré volte, mentre i friulani ventuno . Se prendiamo in considerazione solamente le gare giocate al Franchi, il dato fa rabbrividire. Negli ultimi 14 incontri, ha sempre vinto il club toscano. L'ultimo successo dell'Udinese risale al novembre del 2007. In totale, i viola hanno segnato centocinquantatré gol, i bianconeri centoquattro. Il miglior marcatore della Fiorentina è Gabriel Batistuta con sette reti segnate, mentre per i friulani comanda Antonio Di Natale a quota nove. Ma andiamo a rivivere il match dell'andata .

Il 26 settembre è andata in scena la partita tra Udinese e Fiorentina valida per il sesto turno di Serie A. A far festa sono stati i ragazzi di Italiano grazie al rigore trasformato da Dusan Vlahovic al 16'. Tuttavia non sono mancate le polemiche per il penalty concesso ai toscani. L'Udinese, soprattutto nel secondo tempo, ha provato in tutti i modi a segnare il gol del pareggio, ma un pò di sfortuna ed un eccezionale Dragowski hanno consegnato i tre punti agli ospiti. Giovedì, i ragazzi di Cioffi vogliono vendicarsi. Servirà una gara a dir poco perfetta. Nel frattempo, torniamo a parlare di mercato. Pierpaolo Marino sembra voler fare sul serio per un difensore. Ecco di chi si tratta <<<