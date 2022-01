Notizie Udinese – I precedenti contro il grifone: tradizione positiva

Cinquantacinque gli incontri ufficiali tra le due squadre in Serie A. Il team bianconero si trova leggermente in vantaggio. Ecco i precedenti

Redazione

Mentre la società è impegnata a rinforzare la rosa, i ragazzi di Cioffi si stanno allenando al Bruseschi in vista della gara di dommani contro il Genoa. I friulani sono reduci da tre sconfitte consecutive. A Marassi non sono ammessi passi falsi. Tuttavia, Alexander Blessin, neo allenatore dei rossoblù, ha voglia di iniziare alla grande la sua nuova avventura in Liguria. Si preannuncia una gara tesa ed equilibrata. Nel frattempo, andiamo a vedere i precedenti tra i due club.

Precedenti

Queste due squadre si sono affrontate ben cinquantacinque volte nella massima serie del campionato italiano. C'è abbastanza equilibrio. I friulani hanno vinto 20 volte, mentre i successi dei liguri sono 17 Diciotto i pareggi. Tuttavia, se prendiamo in considerazione solo gli ultimi sei anni, la musica cambia: dominio Udinese. I bianconeri, infatti, sono imbattuti negli ultimi undici precedenti: cinque pareggi e sei vittorie. L'ultimo successo ligure risale al 21 febbraio 2016, quando i gol di Laxalt e Cerci rimontarono l'inizale vantaggio di Ali Adnan. In totale, i bianconeri di Udine hanno segnato ottantotto gol, i rossoblù settantacinque. Il miglior marcatore dell'Udinese è Di Natale con nove reti segnate, mentre per il grifone comanda Borriello a quota sei. Ma andiamo a rivivere il match dell'andata.

Andata

Il 28 novembre è andato in scena il match tra Udinese e Genoa valido per il quattordicesimo turno di campionato. Non è stata una partita indimenticabile. Entrambe le squadre si sono concentrate più sulla difesa che sull'attacco. Non a caso, il match è terminato 0-0. Tuttavia, i tifosi friulani non hanno un bel ricordo. Infatti, proprio quel giorno, Roberto Pereyra si è infortunato alla clavicola. L'argentino è ancora fuori, ma piano piano sta tornando a pieno regime. Cioffi spera di averlo a disposizione tra circa tre settimane. Nel frattempo, torniamo a parlare di mercato. Marino ha le idee chiare. Ecco il piano <<<