Notizie Udinese – I precedenti con i nerazzurri / Bisogna invertire la rotta

Settantacinque gli incontri ufficiali tra le due squadre in Serie A. I bianconeri si trovano in leggero vantaggio, ma negli utlimi anni...

Redazione

Dopo circa tre settimane di stop, l'Udinese è pronta a tornare in campo. I friulani non scendono in campo dal 18 dicembre scorso. Domani, i ragazzi di Cioffi saranno chiamati ad un impegno durissimo: alla Dacia Arena arriva l'Atalanta di Gasperini. Il team bianconero è in piena emergenza. I calciatori positivi al Covid sono circa dodici. Chi scenderà in campo dovrà dare il 200%. Nel frattempo, vediamo i precedenti tra i due club.

I precedenti

Queste due squadre si sono affrontate ben settantacinque volte nella massima serie del campionato italiano. L'Udinese si trova in leggero vantaggio. I friulani hanno vinto 27 volte, i bergamaschi 23. I pareggi sono 25. Tuttavia, il club bianconero non ottiene i tre punti da tanto tempo. L'ultimo successo risale all'undici novembre del 2016, quando i ragazzi di Del Neri si imposero per 1-3 grazie alle reti di Zapata, Fofana e Thereau. Ma c'è di più. Dal 2017 ad oggi, la Dea ha vinto sette volte su dieci incontri. In totale, i bianconeri hanno segnato ottantanove gol, i nerazzurri novantaquattro. Il miglior marcatore dell'Udinese è Antonio Di Natale con sei reti segnate, mentre per i lombardi comanda Luis Muriel a quota otto. Ma andiamo a rivivere il match dell'andata.

Andata

Il 24 ottobre è andato in scena il match tra Atalanta ed Udinese valido per il nono turno di campionato. Le due squadre si sono divise la posta in palio. La Dea è passata in vantaggio con un bel tiro da fuori area di Ruslan Malinovskyi. Quando tutto sembrava finito, Beto ha fatto esplodere di gioia i tifosi bianconeri. All'ultima azione della partita, il portoghese ha segnato il gol del pareggio. Domani ci sarà da divertirsi. Nel frattempo, torniamo a parlare di mercato. Il direttore Pierpaolo Marino è alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Ecco l'ultima incredibile idea. Occasione da cogliere al volo. Il profilo <<<