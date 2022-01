Notizie Udinese – Svelato l’arbitro per il match contro la Dea

Domani pomeriggio, l'Udinese affronterà l'Atalanta alla Dacia Arena. La Lega Serie A ha svelato l'arbitro che dirigerà l'incontro. Ecco chi è

Forse ci siamo. Dopo più di tre settimane, l' Udinese è finalmente pronta per scendere nuovamente in campo. Salvo sorprese, infatti, il match in programma domani pomeriggio contro l'Atalanta dovrebbe svolgersi regolarmente. Il Tar di Trieste ha sospeso il provvedimento Asl, accogliendo il ricorso della Lega Calcio. Nel frattempo, sono state rese note le designazioni arbitrali per la ventunesima giornata. Scopriamo insieme chi dirigerà la gara dei bianconeri. Il profilo.

Sarà Michael Fabbri , della sezione di Faenza, ad arbitrare la sfida in programma alla Dacia Arena domenica 9 gennaio alle ore 16:30. Il direttore di gara verrà affiancato dagli assistenti Rocca e Longo e dal quarto uomo Pezzuto. Al Var Mariani, mentre all'Avar Valeriani. Il signor Fabbri ha diretto l'Udinese otto volte per un bilancio di quattro vittorie, un pareggio e tre sconfitte. L'ultimo precedente risale al match vinto contro il Parma il 18 ottobre 2020. Sorride anche l'Atalanta, dato che con il fischietto romagnolo ha una tradizione positiva: otto vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Il classe '83 è un arbitro molto maturo con esperienza internazionale. In stagione, ha diretto sei match di Serie A. In attesa di questa partita, andiamo a vedere i dubbi di mister Gabriele Cioffi e Gianpiero Gasperini.

In casa friulana, in totale sono stati riscontrati ben 15 casi di positività (12 calciatori e 3 membri dello staff tecnico). Mister Cioffi ha quindi le idee abbastanza chiare, dato che la rosa è super decimata. Possibile ritorno al 4-4-2 con Silvestri tra i pali e De Maio, Nuytinck, Becao e Perez a formare la linea difensiva. Centrocampo composto da Jajalo e Arslan, con Molina e Samardzic esterni. Coppia d'attacco composta da Deulofeu e Pussetto. Gasperini, invece, ha diversi dubbi, soprattutto in attacco. Sono in cinque per tre posti: Pasalic, Malinovskyi, Muriel, Ilicic e Miranchuk. Favoriti i primi tre. Out Zapata per infortunio e Freuler per squalifica. In porta, giocherà il grande ex Musso. Nel frattempo, Marino deve rinforzare a tutti i costi la difesa. Si segue una pista scozzese <<<