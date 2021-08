Udinese – I precedenti contro la Vecchia Signora: dominio piemontese

Novantaquattro gli incontri ufficiali tra le due squadre in Serie A. Bianconeri di Torino nettamente in vantaggio

Mancano poche ore al ritorno in campo dell'Udinese per la gara d'esordio della Serie A 2021/2022. C'è grande attesa per quella che sarà la prima partita dei friulani senza Rodrigo De Paul. Ovviamente, sarà un'assenza pesantissima, ma Luca Gotti ha in mente qualche soluzione interessante. L'eredità del numero dieci verrà presa dal Tucu Pereyra, già protagonista nel match di Coppa Italia contro l'Ascoli. I bianconeri, oggi alle 18:30, affronteranno una squadra con gli stessi colori sociali: la Vecchia Signora. Non sarà naturalmente il primo incontro tra i due club, che si sono già affrontati in novantaquattro match di Serie A.

I precedenti

Come già detto, queste due squadre si sono affrontate ben novantaquattro volte nella massima serie del campionato italiano. E’ assoluto dominio piemontese. I torinesi infatti hanno ottenuto sessantaquattro successi contro i tredici dei friulani. I pareggi sono diciassette. Ma c'è di più. Negli ultimi otto incontri, la Vecchia Signora non ha mai perso: sette vittorie ed una sfida terminata in parità. L’Udinese ha subito almeno un gol in ciascuna delle ultime 11 gare di Serie A contro il club di Torino. L'ultima volta che hanno tenuto la porta inviolata era agosto 2015, con Orestis Karnezis tra i pali e soprattutto con Cyril Thereau, autore del gol vittoria (0-1). Non finisce qui. Quella piemontese è la squadra che ha strappato più successi in casa dell’Udinese in Serie A: 28; sei vittorie dei friulani e tredici pareggi completano il parziale. Ma vediamo anche i marcatori più prolifici.

I marcatori

L'Udinese, in totale, ha realizzato settantasette gol. I piemontesi centonovantotto. Il migliore marcatore dei friulani è Sosa con quattro gol segnati, mentre per la Vecchia Signora comanda Hansen a quota nove. Dei giocatori a disposizione di Gotti, solamente Pussetto e Molina hanno segnato ai torinesi (un gol anche per Nestorovski, ma è infortunato). Discorso diverso per quelli di Max Allegri. La lista è lunga. Dybala e Cristiano Ronaldo hanno timbrato sette volte, Bonucci tre. Un gol per Chiesa, Bentancur, De Ligt, Alex Sandro e Rugani. Nel frattempo, in attesa di questo match, ecco le probabili scelte di formazioni dei due allenatori. Vi convincono? <<<