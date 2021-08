Notizie Udinese – La probabile formazione contro i bianconeri

Domani, alle 18:30, l'Udinese scenderà in campo contro la Vecchia Signora. Vediamo le probabili scelte di formazione dei due allenatori

Mister Luca Gotti vuole ripartire da alcune certezze: spazio al 3-5-2. Al momento, la difesa a quattro è un rischio troppo grande. In porta non ci sono dubbi, giocherà Silvestri. Linea difensiva composta da capitan Nuytinck, Samir e Rodrigo Becao, nonostante al centro di qualche voce di mercato. In dubbio Stryger Larsen per una distorsione al ginocchio. Sulle fasce agiranno l'intoccabile Nahuel Molina e Destiny Udogie che ha impressionato durante il precampionato. Al centro del campo ballottaggio apertissimo tra Arslan e Makengo, con il primo in leggero vantaggio. Nessun dubbio per Walace e Pereyra. In attacco, il tecnico dei friulani potrebbe inizialmente partire con il tandem Deulofeu-Okaka. Scalpitano Pussetto e Cristo Gonzalez.