Notizie Udinese – Il preparatore Marcon: “Silvestri gran professionista”

Ieri ospite ad Udinese Tonight c'era il preparatore dei portieri Sergio Marcon. Ecco le sue parole nei confronti della squadra e di Silvestri

Redazione

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi impegni di campionato. Finalmente si inizia a fare sul serio, visto che domani si scende sul campo da gioco della Dacia Arena per un incontro molto importante contro l'Empoli di Paolo Zanetti. Si parla di una sfida che non va sottovalutata per nessun motivo al mondo ed anzi la vittoria permetterebbe al team di continuare a sognare un posto nelle prossime competizioni europee. Ieri sera ad Udinese Tonight ha detto la sua il preparatore dei portieri Sergio Marcon, che ricordiamo per le sue esperienze in squadre come il Piacenza ad Udine e a Verona. Ecco le parole del friulano nei confronti del primo portiere.

"Silvestri è un gran professionista con una forza mentale incredibile. I pochi errori commessi non lo turbano". Parole importanti che confermano la forza mentale di un giocatore maturo come l'estremo difensore bianconero. Fino ad oggi l'ex Verona è stato uno dei calciatori più importanti di questa stagione ed ha tutti gli interessi per continuare ad esserlo. Nel frattempo sempre Marcon ha indicato il doppio intervento felino contro il Genoa come miglior parata effettuata da Silvestri nel corso della passata stagione. L'intervista non si conclude qua, non puoi perdere le parole del preparatore sula ripresa del campionato.

"Le amichevoli servono per entrare in condizione, però ci manca l’adrenalina del calcio che conta, come ha detto il mister nell’ultima intervista". Sicuramente è arrivato il momento di scendere in campo, sia per ovvie questioni di calendario che anche per la voglia che hanno i calciatori di tornare a confrontarsi con tutte le altre squadre del nostro campionato. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sull'affare di mercato completato nel corso della giornata appena passata. Bram Nuytinck è un nuovo giocatore della Sampdoria. Ecco tutti i dettagli su questo affare <<<