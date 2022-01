News Udinese – La preparazione continua / Le curiosità dal Bruseschi

La squadra bianconera continua il suo processo di crescita in vista del prossimo incontro. Una partita che non si vuole sbagliare. I dettagli

Redazione

Con il mercato a soli tre giorni dalla chiusura si potrebbe perdere della concentrazione sul campo da gioco. Questo non è quello che vuole il tecnico bianconero Gabriele Cioffi, che continua a martellare i suoi giocatori in modo da poter ottenere una forma fisica ottimale. Le prime partite di questo 2022 sicuramente sono state molto difficili. La mancanza di risultati non può essere attribuita al team bianconero, ma semplicemente alla sfortuna. Solo il virus ha fermato il momento di ripresa che stava vivendo la squadra friulana. Andiamo a vedere, intanto, come prosegue la preparazione in vista del prossimo incontro di campionato. Ecco tutte le ultime.

La seduta

Il team ieri ha svolto la seconda seduta doppia della settimana. Un allenamento duro, in cui tutti hanno dovuto dare il massimo. Durante l'allenamento mattutino, il programma ha visto diversi esercizi in palestra e solo dopo si è andati sul campo per dei brevi esercizi con il pallone. La sfera è tornata protagonista solo nel pomeriggio, dato che il programma era incentrato sul possesso e sugli esercizi con la palla tra i piedi. Per concludere ci sono state le classiche partitine finali. Intanto andiamo a vedere le ultime in vista del prossimo incontro.

Le ultime

Come detto in precedenza, la squadra bianconera vuole invertire la rotta. Bisogna iniziare a macinare punti e la prima chance è quella che arriverà contro il Torino alla Dacia Arena. Il match sicuramente non sarò semplice, ma i giocatori sono pronti per dare tutto e portare a casa i tre punti, fondamentali per allontanare (definitivamente) la zona retrocessione. Intanto, non perderti le ultime sul mercato bianconero. Ci sono novità sia in entrata che in uscita. Nelle ultime ore, la star del club friulano sembra essere al centro di una trattativa. Scopri di chi stiamo parlando. Ecco tutti i dettagli <<<