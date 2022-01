Notizie Udinese – Incredibile Pereyra / In campo contro il Torino?

Il recupero di Pereyra procede a gonfie vele. L'argentino già da giorni si sta allenando in gruppo. Possibile convocazione contro il Torino

El Tucu Pereyra sta recuperando dalla lussazione di alto grado alla clavicola, rimediata nella partita di andata contro il Genoa, dopo un contrasto con Milan Badelj. I tempi di recupero previsti erano di circa due mesi e mezzo/tre. Quindi, ci si aspettava un rientro dell'argentino nel match del 20 febbraio contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. In realtà, a sorpresa, Pereyra potrebbe addirittura farcela per la sfida di domenica prossima. L'argentino ha bruciato le tappe e già da giorni si sta allenando in gruppo. Ovviamente ci vorrà un po' per recuperare il ritmo partita e non si può pensare di vederlo dal primo minuto immediatamente, ma è chiaro che il suo recupero è fondamentale per le dinamiche della squadra.