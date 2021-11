News Udinese – Parte la preparazione dei bianconeri: “Testa al Toro!”

La squadra ha iniziato il lavoro in vista del prossimo match di campionato, quello contro il Torino di Ivan Juric

Il campionato bianconero era partito al meglio con sette punti nei primi tre incontri, aprendo un vero e proprio miniciclo positivo. Questo è stato fermato dalla pesante sconfitta contro il Napoli che ha un po' ridimensionato il team guidato da Luca Gotti. A quel punto sono arrivati quattro pareggi ed altri tre risultati da zero punti. Bisognava voltare pagina e cambiare l'attitudine. La squadra ci è riuscita, grazie alla vittoria contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Ora tocca tenere questo trend positivo e portarlo avanti per più tempo possibile. Ci sarà un match molto impegnativo alla fine della pausa nazionali, dato che il team bianconero dovrà andare a dire la sua sul campo del Torino. Intanto vediamo come Luca Gotti sta preparando i suoi giocatori.

La seduta

Ieri è ricominciata la preparazione dopo qualche giorno di pausa. Una doppia seduta attendeva i giocatori bianconeri. In mattinata il lavoro si è diviso in due parti, tra chi ha eseguito esercizi in palestra e chi invece si è dato da fare sul campo. Esercitazioni tecnico tattiche per i giocatori che difendono la Dacia Arena. Dopo la pausa pranzo, il team si è riunito sui campi del Bruseschi e nel pomeriggio il programma di lavoro era completamente diverso. Esercizi specifici sul possesso palla e per concludere una partitina a campo ridotto.

Le sorprese

In questa giornata di lavoro le "sorprese" sono state le solite. Assenti tre giocatori per gli impegni con le nazionali e stiamo parlando di: Nahuel Molina, Jens Stryger Larsen e Destiny Udogie. Anche se quest'ultimo è rientrato oggi ad Udine per un problema muscolare riscontrato con l'under 21 di Paolo Nicolato. Andranno osservate con attenzione in questi giorni le sue condizioni. Non finisce qua la programmazione di Mondo Udinese. Diverse le scottanti novità di mercato. Ci si prepara ad un Gennaio tutt'altro che freddo <<<