News Udinese – Ufficiale la prossima amichevole / Ecco l’avversario

La squadra bianconera ha ufficializzato il prossimo impegno. Si tratta di un amichevole. Ecco contro quale squadra

Redazione

Dopo la vittoria contro il Sassuolo la squadra bianconeranon ha nessuna intenzione di abbassare la guardia. Di conseguenza durante la pausa nazionali nessuno rimarrà con le mani in mano, perché oltre alla classica settimana di allenamento è stato aggiunto anche un match-day. Ebbene sì, è in programma un'amichevole. Andiamo a vedere quale sarà la squadra che cercherà di spezzare e far abbassare il morale all'Udinese.

L'avversario

Il team che è pronto a dare battaglia per poter ottenere un risultato positivo contro la società della massima serie italiana è il Koper. Stiamo parlando di una delle squadre più in forma di tutto il campionato sloveno. Probabilmente la più in forma, dato che fino ad adesso è riuscita ad ottenere ben trenta punti nelle prime sedici partite e soprattutto la testa del campionato, ai danni del Maribor. Il mister Luca Gotti non si potrà permettere di sottovalutare questo impegno, perché gli avversari sono più che agguerriti ed anche pronti per dire la loro. Il match però sarà anche l'occasione per vedere all'opera nuovi schemi e nuove tattiche. Senza dimenticare la chance di poter osservare da vicino anche le seconde linee.

I possibili cambi

Sicuramente questa amichevole è stata organizzata per poter provare al meglio il nuovo scacchiere tattico difensivo. Dato che oramai il passaggio ad una difesa a quattro è sempre più probabile e potrebbe diventare definitivo con il passare del tempo. Nell'amichevole di sabato potranno avere più spazi i giovani giocatori bianconeri come Lazar Samardzic e Brandon Soppy. Stanno facendo vedere delle prestazioni molto convincenti, ma il mister Luca Gotti vuole gestirli al meglio. Non finisce qua, il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino sta individuando altri parametri zero per poter porre fine alla telenovela Stryger Larsen, lasciando libero il danese. Ecco i nomi in lizza.Giocatori pronti e che conoscono la Serie A <<<