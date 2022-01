News Udinese – La preparazione verso Firenze / Tutto nei dettagli

La squadra si sta preparando al campionato. Tra qualche giorno si ricomincerà a dover battagliare in ogni zona d'Italia. Tutti i dettagli

Redazione

Il team che milita nella massima categoria del calcio italiano, sembra finalmente aver raggiunto una tranquillità sia sotto il punto di vista del gioco che anche sotto quello dei risultati. La stagione era iniziata al meglio, ma una serie di risultati negativi uno dietro l'altro hanno portato all'esonero del tecnico Luca Gotti. Con l'arrivo del suo secondo, Gabriele Cioffi, il team, sembra aver ritrovato quella compattezza che da tempo mancava. In tre partite con il nuovo "direttore d'orchestra" sono arrivate ben due vittorie ed un solo pareggio. La squadra gioca un calcio spettacolare e che è anche molto bello da guardare. Ora andiamo a vedere come prosegue la preparazione in vista del prossimo incontro.

La seduta

Ieri la squadra bianconera ha eseguito una doppia seduta. Oggi molto il team dovrebbe essere a riposo, in modo da poter festeggiare con le proprie famiglie o con i propri compagni il primo giorno di questo 2022. La ripresa degli allenamenti sarà domani. Quattro giorni intensissimi in cui la squadra dovrà preparare al meglio il match contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. L'allenamento di ieri è stato caratterizzato dai classici esercizi, dopo una fase di attivazione, la squadra ha svolto esercitazioni tecnico/tattiche sul possesso e diverse partitine. Da domani non si potrà più scherzare e sbagliare. Bisogna trovare l'unica cosa che manca: la continuità.

I prossimi impegni

Per la società friulana ci si aspetta un gennaio tutt'altro che semplice. Quasi tutte le big del campionato verranno affrontate assieme in un lasso di tempo brevissimo. Si inizia con la Fiorentina il sei di Gennaio e si concluderà con il Genoa il 22 dello stesso mese. Nel mezzo le partite con Atalanta, bianconeri, biancocelesti. Un quintetto di incontri che dirà tantissimo sul futuro del team e su dove operare durante il mercato di Gennaio. A proposito di mercato, oggi si inizia e subito una trattativa molto interessante. Il colpo per la difesa <<<