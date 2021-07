News Udinese – Che la nuova stagione abbia inizio!

Ieri, è iniziata ufficialmente la stagione dell'Udinese, con la squadra che ha effettuato i primi test atletici e fisici

Dopo diversi anni in cui l' Udinese non ha disputato stagioni indimenticabili, la società vuole tornare a far sognare i tifosi. In attesa di volti nuovi che possano rinforzare la squadra, ieri è iniziata ufficialmente la nuova stagione dei bianconeri. I ragazzi di Gotti si sono ritrovati ad Udine per svolgere i primi test fisici ed atletici. Assenti i tre nazionali De Paul, Molina e Stryger Larsen. Il ritiro vero e proprio dei friulani si svolgerà dal 19 luglio al primo agosto a Sankt Veit , in Austria . Nel frattempo, il nuovo responsabile della preparazione atletica dell' Udinese , Antonio Bovenzi , si è presentato ai microfoni ufficiali del club.

''È un motivo d’orgoglio per me essere qua. Non nascondo che ricevere la chiamata dei direttori e del Presidente è stata una gioia immensa in quanto l’immagine che ha l’Udinese in Italia e all’estero è un’immagine importante. Il club è famosissimo per lo scouting, sono tanti i giocatori che sono passati per Udine che hanno fatto e che stanno facendo carriere straordinarie. Le strutture a disposizione sono di altissimo livello, per un professionista trovarsi a Udine significa avere a disposizione tutto il possibile per lavorare al meglio e la società ci mette nelle condizioni per poterlo fare. Speriamo di non deludere le attese, l’impegno da parte mia è massimale. Ho trovato dei collaboratori straordinari e il Mister è una persona fantastica. Mi hanno accolto tutti benissimo. Sono molto contento e spero di dare il mio contributo. Dedicheremo questi primi giorni per fare le valutazioni funzionali in stretta collaborazione con lo staff sanitario e medico. Cercheremo di non lasciare nulla al caso, siamo molto orientanti a fare un lavoro il più possibile individuale perché a mio avviso il calcio moderno richiede questo tipo di specificità''.