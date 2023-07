Notizie Udinese – Si presenta Quina: “Amo avere il pallone tra i piedi”

Si è presentato il calciatore portoghese Domingos Quina ai canali ufficiali del club. Ecco le sue dichiarazioni sull'approccio in bianconero

In queste ore si è presentato ufficialmente ai canali della squadra bianconera il calciatore portoghese Domingos Quina. Stiamo parlando di un vero e proprio talento in grado di fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Dopo un grande periodo con la maglia del Benfica, ora sembra essere iniziato un momento più difficile tra Watford e prestiti in giro per l'Europa. Si spera che la nuova chance in maglia bianconera possa dare al campione europeo la possibilità di rilanciarsi e soprattutto di mettersi in mostra alla Dacia Arena. Non perdiamo altro tempo e di conseguenza andiamo a leggere tutte le sue prime parole con il club bianconero.

"Mi piace correre per la squadra. Sono davvero felice di essere all’Udinese, sono eccitato per questa nuova sfida. È una grande opportunità. Sono rimasto molto sorpreso dalle strutture del club, sono meglio di quanto pensassi. Anche lo stadio è bellissimo, voglio vederlo pieno di tifosi". Il calciatore ex Watford come tutti i neo arrivati fa i complimenti alle strutture del club che possono essere paragonate a quelle dei migliori club del nostro paese e non solo. Oltre a questo, non è mancato un commento sul suo stile di gioco e soprattutto sul mister Andrea Sottil.

Il tecnico e lo stile di gioco — "Mi piace giocare da numero 8, perché mi piace avere la palla e, se ne ho la possibilità, tirare con entrambi i piedi. Il mio idolo è Steven Gerrard". Anche in questo caso le idee sono molto chiare e di conseguenza possiamo dire di avere in squadra un nuovo Tolgay Arslan. Ecco le dichiarazioni sul tecnico Andrea Sottil: "Sottil sembra molto calmo a volte, ma quando non fai le cose nel modo in cui vuole lui si arrabbia un po'. Ma fa bene, aiuta tanto i giovani". Grande stima anche nei confronti del tecnico che ha portato in alto i bianconeri.