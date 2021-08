Notizie Udinese – Ecco la presentazione dei due nuovi acquisti

Questa mattina, si è svolta la conferenza di presentazione di Destiny Udogie e Daniele Padelli. Ecco le loro dichiarazioni

Il primo ad intervenire è stato il portiere, fresco campione d'Italia. ''Innanzitutto, voglio ringraziare la società perchè mi ha dato la possibilità di tornare ad indossare questi colori. In questi anni sono maturato e sicuramente trasmetterò la mia esperienza ai miei compagni, anche i più giovani come Udogie. Posso aiutare come approccio e mentalità nel lavoro. Udine è una fabbrica di talenti per la porta. Per me lavorare con questi preparatori e compagni è occasione particolare: abbiamo creato un bel gruppo. Questa stagione deve essere particolare per tutti, dobbiamo essere tutti uniti. Domani sarà una partita più complicata di quello che potrà sembrare agli esterni. L'ambiente è sereno. Per noi è un test importante anche per capire se siamo pronti o cosa c'è da migliorare. Sono molto contento di poter riavere i tifosi allo stadio. Non vedevo l'ora: senza pubblico sembrava quasi uno sport diverso, ci mancava la carica che i tifosi hanno sempre dato. Anche qui, ricordo che si fanno sentire: saranno il nostro dodicesimo uomo in campo. Silvestri è un portiere fortissimo, reduce da ottime stagioni n serie A. E’ anche un bravo ragazzo, qualità principale per diventare calciatori forti. Tecnicamente ha qualità importanti. In più, lavoro sodo e sono sicuro che i tifosi si innamoreranno di lui. Dobbiamo creare un gruppo unito, soprattutto chi gioca meno deve allenarsi al 100% per mettere in difficoltà il mister e farsi trovare pronto. Dobbiamo pensare giorno per giorno a lavorare sodo. Ora il primo obiettivo è vincere con l'Ascoli, poi penseremo all'esordio di campionato. Udine ce l'ho nel destino. Adesso sono di nuovo a casa''.