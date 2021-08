Calciomercato Udinese – Torna di moda un vecchio pallino di Marino

L'Udinese è alla ricerca di nuovi profili per migliorare la rosa. Il direttore Marino potrebbe tornare su un vecchio pallino: ecco chi

Redazione

Mancano circa venti giorni alla chiusura del mercato e l'Udinese deve ancora acquistare qualche nuovo innesto. Ad oggi sono arrivati i due portieri, Daniele Padelli e Marco Silvestri ed i promettenti Destiny Udogie e Lazar Smardzic. Le amichevoli precampionati hanno messo in evidenza alcuni problemi della squadra di Gotti, il quale spera di ricevere un aiuto dalla società. Marino ed i suoi collaboratori sono al lavoro per cercare di migliorare ulteriormente la rosa. Con le cessioni di Musso e De Paul, i soldi non mancano, ma la dirigenza friulana spende sempre con criterio, mai a caso. Nelle ultime ore è tornato di moda un giocatore che già in passato è stato accostato ai bianconeri. Vediamo di chi si tratta.

Marino (ri)punta Pobega

Ci aveva provato lo scorso anno senza riuscirci. Adesso Marino vuole ritentare. Secondo Il Gazzettino, infatti, l'Udinese potrebbe presto tornare alla carica per Tommaso Pobega. Il centrocampista è reduce da un' ottima stagione allo Spezia, dove in venti partite ha realizzato sei gol. Inoltre, è un giocatore di sostanza e qualità. Stefano Pioli, in ritiro, ha avuto modo di studiarlo da vicino e di valutarlo. Tuttavia, lo ritiene ancora acerbo per far parte della rosa rossonera. Per questo motivo, Maldini è pronto a cederlo in prestito secco. I friulani ci pensano, ma intanto valutano anche le alternative. Ecco quali.

Le alternative

La società bianocnera ha messo nel mirino due svincolati di lusso. Il primo è Matteo Ricci, ex compagno di squadra proprio di Pobega. L' altro profilo è quello di Galdames, reduce da una buona stagione con il Velez. Attenzione poi al solito Nicolas Viola, ancora alla ricerca di una nuova squadra. Infine, occhi anche sul classe '99 Hrvoje Babec, in forza all'Hnk Gorica. Ma non finisce qui. Marino ha una lunga lista di obiettivi. Ecco quali <<<