News Udinese – Parla Makengo e non solo: “Prestazione da dimenticare”

Dopo la prestazione non invidiabile di lunedì sera i giocatori si sono espressi sui social per dire la loro. Non perderti le loro parole

Redazione

Dopo la clamorosa sconfitta contro il Napoli. Clamorosa non tanto per la sconfitta in se quanto per il risultato e la prestazione degli uomini di Luca Gotti, l'Udinese è pronto a tornare in campo e voltare subito pagina. La squadra bianconera è attesa però da un impegno tutt'altro che semplice e stiamo parlando del team guidato dall'allentatore portoghese José Mourinho. Anche il club capitolino arriva da una sconfitta, però l'entusiasmo che da diversi mesi a questa parte si respira in casa Roma potrebbe davvero fare la differenza. Prima di tornare a parlare del match di domani, andiamo a vedere come i giocatori friulani hanno commentato questo match. C'è tanta amarezza e voglia di rivalsa.

Jean Victor Makengo

Il primo a parlare è stato il giocatore francese, commentando in modo molto oggettivo la prestazione dei friulani. Solo quattro parole che fanno capire a fondo l'andamento di un match mai in discussione: "Una prestazione da dimenticare..." Questa la dichiarazione del giocatore francese, che probabilmente potrebbe trovare un posto da titolare contro la Roma e di conseguenza si può rifare prima di subito. Non solo lui ha commentato questa prova sciagurata da parte del team, scopri assieme a noi quale altro giocatore ha detto la sua.

Gerard Deulofeu

Anche lo spagnolo ha voluto dire la sua sui canali social. Ha commentato la prestazione in maniera perfetta rilanciando la sfida alla Roma giovedì. Ecco le sue parole: "Non era la partita che volevamo regalare ai nostri tifosi. E' così, contro le grandi squadre se si commettono errori si pagano. Giovedì contro la Roma abbiamo un'altra occasione per rimediare". Anche l'attaccante bianconero si è detto pronto per la prossima sfida di campionato, c'è parecchia voglia di fare e di rivincita. Scopri assieme a noi quale potrebbe essere la formazione titolare valida per l'incontro di domani sera. Diverse le possibili sorprese <<<