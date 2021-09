News Udinese – Subito in campo per voltare pagina / Le novità

Si scende di nuovo in campo, bisogna dimenticare il prima possibile la brutta prestazione di ieri sera e l'occasione è dietro l'angolo

Ieri la prestazione è stata ai limiti dell'osceno, la squadra è stata dominata sotto tutti gli aspetti, tranne che per piccolissimi spezzoni di partita. Pochissime le note positive e le giocate da salvare. Gli unici due, che probabilmente si meritano una sufficienza sono il Tucumano Pereyra e Gerard Deulofeu. La loro partita è stata di ottimo livello e manifattura, anche se non si è potuto fare molto contro questi partenopei guidati da Luciano Spalletti, che con un secco 4-0 e il primato in classifica tornano carichi d'entusiasmo in Campania. Oggi il mister ha richiamato tutti in campo, l'obiettivo e non far calare l'attenzione. Andiamo a vedere come è andata la seduta.

L'allenamento odierno

La partita contro i partenopei, dato il tempo a disposizione si pensava fosse stata preparata al meglio, poi il campo ha dato altre indicazioni. Ora per dare sicurezze in vista del prossimo match non ci saranno tanti allenamenti a disposizione, per l'esattezza uno e la rifinitura di domani. Tra l'altro oggi il team deve fare a meno di tutti i titolari, dato che a loro è stata assegnata una seduta di scarico dopo le fatiche di ieri sera. Per tutti gli altri, dopo le consuete fasi di attivazione è andata in scena la classica seduta tecnico - tattica con focus sul prossimo avversario. Ecco la novità di giornata, scoprila assieme a noi.

Il ritorno

Il difensore dopo aver dato forfait nel terzo e nel quarto impegno di questo campionato, è tornato ed è carico. Stiamo parlando di Destiny Udogie, ancora inebriato dalla convocazione in nazionale Under 21. Vuole tornare in campo e mostrare a tutti le sue capacità. Il suo ritorno arriva con un tempismo perfetto, proprio perché ieri Stryger Larsen non è uscito al meglio dal campo. Se ancora non hai dato un'occhiata, scopri assieme a noi le pagelle del match di ieri sera. Ecco chi si salva <<<