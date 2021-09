News Udinese – I ragazzini sorprendono / Prestazione sontuosa

La primavera sta preparando il campionato di Serie B, con un solo obiettivo. Scopri assieme a noi come è andato questo primo impegno

La stagione della prima squadra è oramai iniziata da tempo, ma non è la stessa cosa per le categorie minori. Dove la maggior parte hanno appena iniziato. La società che milita in Serie A,, ha oramai già giocato ben 3 match ufficiali, i due di campionato più l'ugualmente importante scontro di Coppa Italia. Le squadre composte dai giovani talenti bianconeri, stanno affrontando ora i primi impegni pre-stagionali. Mentre l'Under 17 si sta facendo valere nel torneo dedicato a Nereo Rocco. La primavera sta preparando il campionato di Serie B, con un solo obiettivo: la promozione nella massima categoria. Scopri assieme a noi come è andato questo primo impegno.

La partita

La squadra si sta dando da fare sui campi del Bruseschi, con il solo obiettivo che abbiamo già citato prima. Anche il nuovo mister si trova bene in questo contesto calcistico o almeno questo sembra risultare dopo il risultato della prima amichevole ufficiale. Stiamo parlando del match tra Udinese ed Ilirija che si è concluso con un convincente 3-0 a favore della compagine friulana. La partita non è mai stata in discussione ed anzi il team guidato da Jani Sturm ha preso le redini del gioco sin dai primissimi minuti, non lasciando scampo all'avversario. Scopri assieme a noi il tabellino dei marcatori e i prossimi impegni della seconda squadra di Udine.

I marcatori

In gol sono andati Garbero e il bomber egiziano Basha. Il secondo è stato l'autore di un gesto tecnico incredibile. Uno dei suoi due gol è stato firmato con una rovesciata mozzafiato, che fa sperare benissimo in vista del futuro. Non finisce qua, come si sono ben comportati i futuri campioni bianconeri, lo devono fare anche i talenti del presente. Scopri assieme a noi l'identikit del prossimo avversario. Stiamo parlando della squadra guidata dal tecnico Thiago Motta. Stiamo parlando dello Spezia. Una società da non sottovalutare