Notizie Udinese – Trofeo Nereo Rocco / I bianconeri continuano a stupire

Ecco tutti gli aggiornamenti relativi al Trofeo Nereo Rocco, il torneo dedicato ai ragazzi dell'Under 17. L'Udinese vola...

Partita delicatissima e molto tesa. Il nervosismo e la tensione hanno prevalso sulla qualità e sul divertimento. La posta in palio era pesante. I ragazzi di Massimo Mian volevano a tutti i costi la semifinale. Tuttvia, il match si è messo subito in salita. Infatti, al dodicesimo minuto del primo tempo sono stati i croati a passare in vantaggio con la rete di Momcilovski. I giovani friulani hanno sfiorato il pareggio in varie occasioni, ma il gol sembrava non voler arrivare. Quando le speranze stavano terminando, la punizione vincente di Demirovski ha fatto esplodere di gioia i bianconeri. E’ la rete che vale il passaggio del turno. L'altra semifinalista del gruppo A è il Bologna. I campioni in carica hanno superato il turno grazie al successo contro Malta. Ma vediamo chi affronterà l'Udinese in semifinale.