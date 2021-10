Notizie Udinese – Prestazione da top player / Tifosi increduli

Andiamo ad analizzare nel dettaglio la prestazione di Isaac Success contro l'Hellas Verona. Il focus sul migliore in campo

Redazione

Ennesimo pareggio per l'Udinese. La gara di ieri ha lasciato un amaro in bocca difficile da digerire. La vittoria sembrava in tasca, ma un minuto di pura follia ha ribaltato tutto. Il calcio di rigore di Barak ha riportato il match in parità. Tuttavia, non è tutto da buttare. Ci sono anche diversi aspetti positivi. Uno di questi riguarda un calciatore bianconero. Ecco di chi si tratta.

Isaac Success

Stiamo parlando di Isaac Success, vera sorpresa del match di ieri pomeriggio. Il nigeriano, partito a sorpresa da titolare, è stato il migliore in campo. Dopo soli tre minuti dal calcio d'inizio, è riuscito a segnare il suo primo gol in Serie A dopo una bellissima azione personale, terminata con un preciso tiro all'angolino basso. Imparabile per Montipò. Oltre alla rete, l'ex Watford ha corso, lottato, aiutato i compagni per tutta la durata della sua gara. Fino a qualche giorno fa, il classe '96 era un oggetto misterioso. Nessuno aveva più tracce di lui. Già si pensava all'ennesimo flop. Invece, Success è forte e ieri ha dato solo un assaggio delle sue qualità. Tuttavia, c'è un problema da non sottovalutare.

Infortuni

Purtroppo, il nigeriano è soggetto a continui piccoli infortuni che limitano la sua crescita. C'è un dato che fa paura. Negli ultimi sette anni è stato fuori per un totale di 744 giorni. Da quando è arrivato ad Udine, ha già saltato le prime sette giornate sia per una gastroenterite che per un problema al polpaccio. Se solo riuscisse a limitare tutti questi problemi diventerebbe un giocatore clamoroso. Speriamo che riesca a reggere questi ritmi. Intanto, domenica si prepara per la sua seconda partita consecutiva da titolare. Pussetto, salvo miracoli, sarà out, mentre Deulofeu potrebbe recuperare, ma per entrare a gara in corso. Nel frattempo, vi riproponiamo le pagelle di Udinese-Verona. Siete d'accordo con questi voti? <<<