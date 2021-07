Notizie Udinese – Ecco il giorno della prima amichevole: la data

L'Udinese continua a faticare durante la preparazione alla nuova stagione. Nel frattempo è stata svelata la data della prima amichevole

L'Udinese continua il suo ritiro in Friuli a ritmo elevato. Mister Gotti infatti ha previsto doppie sedute di allenamento per quasi tutta la settimana. Sabato 17 luglio, però, ci sarà modo di far andare le gambe perché ci sarà la prima amichevole stagionale. Il match sarà contro l’Nd Bilje, formazione di seconda serie slovena. Ovviamente non si tratterà di un test probante dato che siamo ancora nella prima settimana di preparazione. Tuttavia sarà un modo per sciogliere i muscoli e mettere all'opera i primi dettami tattici voluti da Gotti. L'allenatore presto potrebbe abbracciare un nuovo acquisto. Ecco chi è.

Udogie ha firmato

Destiny Udogie ha finalmente firmato per l'Udinese. Il calciatore italiano è pronto quindi ad iniziare la sua avventura in Friuli. Dopo le visite mediche, il giocatore ha messo la firma sul contratto che lo legherà alla società bianconera. Ora è atteso già in ritiro coi compagni per rimettersi in pari con la condizione atletica. Gotti ha finalmente il suo nuovo innesto e non vede l'ora di poter lavorare col ragazzo. Molto probabilmente Udogie prenderà parte all'amichevole di sabato in modo da testare anche l'intesa con la squadra. Dopo di che l'Udinese continuerà il suo ritiro in Austria a partire dal 19 luglio. Nel frattempo si attendono altri sviluppi sul mercato. Vediamoli nel dettaglio.

Portiere e cessioni

La società continua a lavorare per riempire il posto vuoto lasciato da Musso. Il solo acquisto di Padelli non basta e per questo Marino è lavoro per sbrogliare la trattativa con Silvestri del Verona. C'è ancora molta distanza tra le due società e per giungere ad una conclusione positiva dell'affare c'è bisogno di venirsi incontro da entrambe le parti. Per quanto riguarda il capitolo cessioni, nelle ultime ore c'è da registrare il nuovo assalto del Galatasaray per Stryger Larsen. Balla ancora un milione tra domanda e offerta ma l'affare si concluderà positivamente. Con la cessione dell'esterno l'Udinese destinerà parte della somma incassata sul reparto offensivo. Diversi sono i profili seguiti, ecco di chi si tratta <<<