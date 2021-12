Udinese – La prima di Cioffi / Le formazioni ufficiali: “Tutte le scelte”

La squadra bianconera ha dato vita ad un nuovo corso. Il team continua a lavorare ed oggi il primo banco di prova. Le ufficiali

Inizia oggi il nuovo corso della società bianconera . Esonerato il tecnico bianconero Luca Gotti, il suo secondo Gabriele Cioffi è pronto a prendersi il centro del palcoscenico. L'esordio non sarà tra i più semplici, anzi, il team friulano se la dovrà vedere con la momentanea capolista . La squadra di Pioli vuole riscattare l'eliminazione in Champions League con un'ottima prestazione in campionato. Non perdere le prime scelte del tecnico dell'Udinese e le decisioni a sorpresa da parte di tutti e due gli allenatori.

I bianconeri tornano al loro modulo storico, il famoso 3-5-2. In difesa è Nehuen Perez a vincere il ballottaggio contro Sebastien De Maio. Non solo sulla retroguardia ci sono delle novità, ma anche sulle ali. Destiny Udogie riposerà, al suo posto, in campo troveremo Brandon Soppy. L'esterno francese non vede l'ora di poter dare il meglio di se. A centrocampo troviamo sia Makengo che Arslan, di conseguenza solo una mezza punta dietro Beto, stiamo parlando di Gerard Deulofeu. Anche i rossoneri hanno optato per un turnover, soprattutto a centrocampo, né Kessié né Tonali, ma Bennacer e Bakayoko. I due giocatori cercheranno in tutti i modi di mettere i bastoni tra le ruote, in fase d'impostazione, alla squadra bianconera. In attacco la scelta è praticamente obbligata, Zlatan Ibrahimovic è costretto agli straordinari. Il centravanti svedese deve giocare quasi obbligatoriamente visti tutti i forfait. Intanto non perderti le parole dei giocatori nel pre-partita. Le dichiarazioni <<<