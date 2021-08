Notizie Udinese – La prima punta serve obbligatoriamente?

Secondo le indicazioni del mister Luca Gotti, c'è ancora bisogno di operare sul mercato. Scopri se arriverà l'ultimo colpo

Sono iniziate le ultime 48h di mercato, può veramente succedere di tutto. Il D.S. Marino è al'opera sia in entrata che in uscita. Nella frenesia degli ultimi istanti si possono chiudere affari che svoltano la stagione, ma allo stesso tempo si rischiano dei pacchi pazzeschi. Conosciamo parecchi nella storia bianconera, di affari dell'ultimo istante che sono o diventati fondamentali durante la stagione oppure non hanno mai lasciato il segno. Secondo le indicazioni del mister Luca Gotti, c'è ancora bisogno di operare sul mercato, ma dopo questo inizio di stagione, la domanda sorge spontanea: il gioco vale la candela?

L'ultimo innesto

Il vicepresidente aveva promesso quattro acquisti prima della fine del mercato. Al momento siamo fermi a tre, ufficiali gli arrivi di Nehuen Perez e Isaac Success. Ancora da ufficializzare il terzo arrivo, quello di Soppy. Il talento francese in arrivo dal Rennes è pronto a farsi valere nel campionato italiano e cercare l'esplosione definitiva. L'ultimo acquisto secondo l'idea di tutti dovrebbe essere un bomber in grado di sostenere l'attacco senza problemi. Luca Gotti ha confermato tutto questo in conferenza stampa, dicendo che la rosa deve essere completa per un campionato così impegnativo come quello di Serie A. Andiamo ad analizzare la situazione sul mercato.

I favoriti

Al momento non vi è ancora un giocatore in lizza su tutti gli altri. Se proprio dobbiamo mettere qualcuno in pole position possiamo trovare Mbala Nzola, in uscita da Spezia e con una trattativa che dovrebbe portarlo a Genoa, che continua a non prendere quota. Il tutto poi si è complicato con l'arrivo in maglia rossoblù di Caicedo. Tutto questo, mette in pole position proprio la società friulana. La vera domanda è: al momento, con questo Pussetto, ai bianconeri serve veramente una prima punta? Ai posteri l'ardua sentenza.