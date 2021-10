Notizie Udinese – Primavera: che peccato! / Occasione sprecata

Questa mattina, i giovani bianconeri allenati da Sturm, hanno affrontato il Como. Ecco com'è andata la partita

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l'Hellas Verona, la primavera dell' Udinese era chiamata a reagire. Questa mattina, i giovani ragazzi allenati da Jan Sturm , hanno ospitato il Como. Purtropp, i friulani, hanno buttato al vento una ghiotta occasione. E’ stata una partita ricca di emozioni. Riviviamola minuto per minuto.

Nel primo tempo, non ci sono clamorose opportunità da gol da segnalare. E’ stata una prima frazione di gioco abbastanza equilibrata. Nella ripresa, è iniziato lo show. Al 55', sono i padroni di casa a passare in vantaggio con il preciso colpo di testa di Basha. Il raddoppio bianconero arriva al 62' con Ianesi: Kubala salta il portiere e fornisce al compagno un pallone da spingere solamente in rete. L'Udinese, però, abbassa la concentrazione ed il Como ne approfitta. A venti minuti dalla fine, i lombardi dimezzano lo svantaggio con Tremolada. La beffa arriva al minuto 93: Trenchev tira, Piana respinge e Chierichetti con un tap-in facilissimo trova il gol del 2-2. Peccato. I bianconeri torneranno in campo sabato 6 novembre contro il Vicenza. Ma prima di pensare a questa gara, torniamo sulle parole del tecnico Sturm.