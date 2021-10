Notizie Udinese – Primavera: il sogno continua / Nel derby…

Questo pomeriggio, i ragazzi allenati da Sturm sono scesi in campo contro il Pordenone. Ecco com'è andata la partita

Oggi non c'è stata proprio partita. L' Udinese ha dominato dal primo all'ultimo minuto. I bianconeri hanno approcciato il match con la giusta intensità e concentrazione. Il gol del vantaggio è arrivato al 30' grazie ad un bellissimo tiro a giro di Simone Pafundi . I ragazzi di Sturm sfiorano il raddoppio, ma non riescono a concretizzare le occasioni create. Il primo tempo termina con gli ospiti in vantaggio di misura. Ma passiamo alla ripresa .

Il secondo tempo parte subito con un'emozione. Al 47' l'Udinese sigla il gol del 2-0 con Codutti. L’esterno bianconero supera Sfriso con un destro da posizione defilata che, complice l’intervento sbilenco del portiere avversario, spedisce il pallone in rete. I bianconeri continuano a spingere ed il terzo gol non tarda ad arrivare. E’ Maset ad esultare. Il numero 5 spedisce in rete un cross di Codutti. Al 92’ arriva anche il quarto gol dell’Udinese con Bassi. Il numero 16 bianconero supera Sfriso con preciso destro da poco dentro l’area di rigore che non lascia scampo al numero uno neroverde per il gol del 0-4 finale. Derby senza storia. I ragazzi di Sturm, grazie al pareggio del Parma, salgono al primo posto in classifica a quota 13 punti. Nel prossimo turno i friulani affronteranno il Como, reduce dal pareggio contro l'Alessandria. Prima però, ci saranno gli ottavi di finale di Coppa Italia. Mercoledì, l'Udinese volerà a Verona per affrontare l'Hellas. Nel frattempo, torniamo alla prima squadra. Non perderti le dichiarazioni di Luca Gotti in conferenza stampa. Atalanta nel mirino <<<