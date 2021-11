Udinese – La Primavera continua a volare / Ianesi scatenato

Questo pomeriggio, i giovani bianconeri allenati da Sturm, hanno affrontato il Brescia. Ecco com'è andata la partita

Dopo le due settimane di stop, causa partite delle nazionali, il campionato di Primavera 2 è tornato. Questo pomeriggio, l' Udinese , reduce dalla clamorosa vittoria contro il Vicenza , ha affrontato il Brescia. I friulani non vogliono smettere di volare. E’ stata una partita ricca di emozioni. Riviviamola minuto per minuto.

Il match inizia subito alla grande. Al 14' minuto, il Brescia passa in vantaggio con un bel tiro di Del Barba che Piana non riesce a neutralizzare. Lo 0-1 dura solamente tre minuti. Al 17', l'Udinese pareggia con la rete del solito Ianesi. L’attaccante bianconero trova un grande gol con un destro piazzato dai 15 metri che si infila sotto la traversa. I friulani provano a cavalcare l'onda emotiva e spingono per segnare subito il 2-1. Il più pericoloso è Basha prima con un colpo di testa e successivamente con un tiro di destro, ma in entrambe le occasioni il portiere delle rondinelle compie due miracoli incredibili. Il primo tempo termina quindi sul punteggio di 1-1. Ma passiamo alla ripresa.