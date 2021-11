Notizie Udinese – Primavera: vittoria memorabile / I friulani spiccano il volo

Sabato pomeriggio, i giovani bianconeri allenati da Sturm, hanno affrontato il Vicenza. Ecco com'è andata la partita

Dopo il beffardo pareggio contro il Como, la primavera dell' Udinese era chiamata a reagire. Sabto pomeriggo, i giovani ragazzi allenati da Jan Sturm , hanno affrontato il Vicenza. I bianconera hanno ottenuto una vittoria increidibile. E’ stata una partita ricca di emozioni. Riviviamola minuto per minuto.

L'Udinese entra in campo con il piglio giusto. Dopo soli otto minuti dal calcio d'inizio, i friulani si trovano in vantaggio di ben due gol grazie ai gol di Basha e Ianesi. Il prima ha segnato con un bel colpo di tacco, il secondo con un potente destro dal limite dell'area. Nella ripresa, i ragazzi di Sturm continuano a spingere e ad attaccare. Al 52' Cocetta cala il tris con un colpo di testa vincente. Nei minuti finali della gara, Ianesi si scatena. Al 90' realizza la doppietta, mentre un minuto più tardi sigla il suo terzo gol dell' incontro. Risultato finale: Udinese batte Vicenza 0-5. I bianconeri torneranno in campo sabato 20 novembre contro il Brescia. Ma prima di pensare a questa gara, torniamo sulle parole del tecnico Sturm.