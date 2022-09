Notizie Udinese | Primavera: la gara contro il Lecce anticipata di due ore

La formazione di Jani Sturm è chiamata a risollevarsi dopo le cocenti sconfitte di inizio campionato. Ora tocca al Lecce

Redazione

Dopo la promozione raggiunta nel corso della passata stagione, adesso inizia il difficile per il team allenato dallo sloveno Jani Sturm. La squadra non è ancora riuscita a conquistare i famosi tre punti e al momento si trova con un solo punticino dopo le prime cinque partite giocate. Una situazione che sicuramente non farà felice gli addetti ai lavori, visto che anche nello scorso week end è andata in scena una partita tutt'altro che emozionante o propositiva. L'Udinese è stato spesso in balia dell'avversario ed alla fine si è dovuto arrendere alle scorribande offensive dell'Empoli che vince la gara per 2-0.

Ora toccherà al Lecce, squadra che ha raccolto già 3 vittorie nelle cinque partite disputate finora. I pugliesi hanno inflitto guai pesanti a squadre organizzate come Inter e Napoli e si candidano prepotentemente al ruolo di outsider di questo campionato, fornendo agli addetti ai lavori un bel gioco e giovani interessanti come Berisha. Servirà un'Udinese diversa per cercare di ottenere la prima vittoria stagionale.

Cambio orario

Giungono novità in queste ore dalla Lega Serie A che ha comunicato la variazione di orario della gara del campionato Primavera tra Udinese e Lecce in calendario lunedì 3 ottobre. La partita, valida per la sesta giornata, si disputerà alle 12,30 anziché alle 14,30.