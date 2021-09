Notizie Udinese – Primavera: oggi si riparte / Tutto quello che c’è da sapere

Oggi alle 15 parte ufficialmente il campionato dell'Udinese Primavera. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Redazione

L'Udinese sta vivendo un momento d'oro. Dopo il pareggio in rimonta contro la Vecchia Signora, sono arrivate due vittorie consecutive contro Venezia e Spezia. Lunedì, i friulani saranno impegnati nel difficile match contro il Napoli. Ma fermiamoci un attimo. Interrompiamo, brevemente, di parlare dei grandi per dedicarci ai giovani prospetti. Oggi è un giorno importante per la Primavera bianconera: ricomincia il campionato. Andiamo a scoprire tutte le novità.

Format

L'Udinese è stata inserita nel girone A del campionato Primavera 2. La prima novità riguarda il format. Da quest'anno, le squadre iscritte al torneo saranno 26 e non più 24. La suddivisione è elementare: due gironi composti da 13 squadre ciascuno. Questo significa che a turno, ogni squadra avrà una giornata di riposo. Saranno promosse le prime classificate nei rispettivi raggruppamenti mentre, per la terza promozione, si dovranno attendere i playoff. I giovani friulani inizieranno il proprio cammino oggi pomeriggio contro il Cittadella. Il campionato è iniziato ufficialmente la scorsa settimana, ma i bianconeri avevano il turno di riposo. C'è tanta curiosità intorno all'Udinese guidata da Jani Sturm. Lo sloveno ha sostituito Moras ad inizio stagione. Andiamo a rivivere le dichiarazioni del neo allenatore in vista dell'esordio di oggi.

Parla Sturm

Jani Sturm è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv. ''Era da tanto che aspettavamo questo giorno. Abbiamo avuto un lungo ritiro e non vedevamo l'ora di scendere in campo. Siamo preparati, i ragazzi lavorano bene e non abbiamo paura di nessuno. Stiamo bene sia fisicamente che mentalmente e sono sicuro il team farò una grande prestazione. Abbiamo visto la partita del Cittadella, hanno degli attaccanti molto pericolosi. Dobbiamo stare attenti soprattutto alle loro ripartenze, ma noi ci dobbiamo concentrare a fare la nostra partita. Il nostro obiettivo è quello di andare il più avanti possibile''.