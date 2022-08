Udinese – Ecco le prime parole da giocatore del Tottenham di Udogie

Il team bianconero sta lavorando sul mercato sia in entrata che in uscita. Nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità di una cessione molto importante, stiamo parlando di un vero e proprio campioncino che inizierà un nuovo percorso lontano dall'Italia. Il suo nome è Destiny Udogie e non vede l'ora di fare la differenza sul campo da gioco, visto che nelle ultime ore ha firmato con il suo nuovo club: il Tottenham . Solo con il passare del tempo si potrà sapere di più sulle sue condizioni, anche se resta ancora una stagione da completare con la maglia dell'Udinese sulle spalle. Questa annata potrebbe iniziare proprio sabato contro la Salernitana.

Nel frattempo l'esterno italiano ha detto la sua ai canali ufficiali degli Spurs. Ecco le sue prime parole da giocatore di Antonio Conte: "Per me è un grande onore di essere qui, in questo grande club. Per me il calcio è sempre stato il mio sogno, sin da quando ho quattro anni. La mia famiglia è tutto, quando sono andato a Udine sono venuti con me. Sono davvero importanti, mio padre mi ha spinto molto per essere concentrato". Queste sono solo le prime parole e di conseguenza una parte dell'intervista. Ecco tutta la seconda frazione in cui Destiny si apre completamente.