News Udinese – Primo allenamento dell’annata: quello che bisogna sapere

L'Udinese inizia i lavori in vista della sua stagione numero 29 nella massima serie del calcio italiano. Ieri sono iniziati i preparativi e di conseguenza bisogna mettersi all'opera per poter restare in Serie A e difendere i buoni risultati della passata stagione o meglio dell'inizio dell'annata. Sul campo si sono visti tutti i volti nuovi, da Zarraga a Zemura passando per Kamara e Quina ma senza dimenticare il nuovo bomber Lorenzo Lucca. Ancora in vacanza il secondo acquisto in attacco: il brasiliano Brenner. Non solo gli ultimi arrivi, ma anche i calciatori pronti ad un addio nel corso dei prossimi mesi. Beto e Pussetto si sono trovati sul campo per iniziare la preparazione, ma tutti e due sono a conoscenza del loro futuro incerto. Gli assenti oltre i nazionali Samardzic, Lovric e Bijol erano i due brasiliano Becao e Walace. I calciatori rientreranno alla base nei prossimi giorni nonostante il futuro sia in discussione, soprattutto per il difensore. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime dal mercato in uscita. Gli aggiornamenti sull'affare Pereyra <<<