News Udinese – Primo in classifica / ll centrocampista è entusiasta

Il giocatore è stato confermato primo in una speciale classifica. Deve continuare su questa strada per poter mantenere le sue prestazioni

Fino all'anno scorso non era uno dei punti fissi della rosa bianconera e raramente trovava spazio con continuità. Adesso , assieme alla partenza di Rodrigo De Paul, è riuscito a trovare più spazio ed anche una continuità invidiabile. Quest'anno è sempre stato titolare (tranne nel match di San Siro contro i neroazzurri) e un punto di riferimento importantissimo per tutti i compagni. Non a caso si è preso il primo posto in una specialissima classifica che riguarda proprio le sue caratteristiche. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Davanti a tutti i migliori centrocampisti della Serie A, meglio di Brozovic, Kessié e Lucas Leiva.

Il giocatore al centro di questo articolo è il brasiliano Walace. Da quando è arrivato dalla Germania, più precisamente dall'Hannover, raramente aveva regalato così tante prestazioni positive in fila. Non a caso, alla dodicesima giornata, si trova al primo posto nella classifica dei palloni recuperati. Questo dato lo rende una vera e propria diga in mezzo al campo. In queste partite di campionato, ha recuperato la bellezza di 92 palloni, rendendosi così insostituibile nello scacchiere tattico del mister Luca Gotti. Un piccolo enigma sorge però in questo ultimo periodo, con il cambio di modulo, sarà ancora il centro della squadra?