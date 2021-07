News Udinese – Si conclude il primo giorno di ritiro

Oggi 12 Luglio 2021, inizia la nuova stagione dell'Udinese, la terza con mister Gotti in panchina. Il gruppo è già quasi al completo, al momento tra gli assenti importanti troviamo

Oggi 12 Luglio 2021, inizia la nuova stagione dell'Udinese , la terza con mister Gotti in panchina. Il gruppo è già quasi al completo, al momento tra gli assenti importanti troviamo Nahuel Molina , il giocatore è fresco vincitore della Copa America. Stryger-Larsen , in vacanza dopo l'indimenticabile campagna ad Euro 2020 che lo ha visto arrivare fino in semifinale, da protagonista con la sua Danimarca. Al momento sono parecchie le voci che lo vedono al centro del mercato, il giocatore danese al momento non sembra aver preso una decisione. Tra gli assenti c'è pure Rodrigo De Paul , solo che il passaggio all'Atletico Madrid sembra essere questione di giorni. Mister Gotti è consapevole che non potrà avere più il fenomeno argentino a sua disposizione.

Nelle due sessioni odierne la squadra ha toccato poco il pallone, mentre le gambe sono andate a mille. Tanta corsa per gli uomini del patron Pozzo, principalmente test atletici nella prima seduta mattutina, mentre nel pomeriggio oltre la corsa, la palestra e i vari esercizi fisici, c'è stato del tempo nel finale, per una partitella e qualche esercizio palla al piede. Alla fine della seconda sessione, la squadra è rientrata negli spogliatoi e poi i giocatori hanno ricevuto il via libera. L'appuntamento per la seconda giornata di allenamento è rinnovato a domani. La stagione è appena iniziata. I tifosi si aspettano ancora qualche colpo sul mercato, ma c'è voglia di tornare a vedere dal vivo i propri beniamini. L'appuntamento è per sabato pomeriggio, perché andrà in onda la prima amichevole stagionale.