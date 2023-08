Udinese-Pro Gorizia 4-0 / Il top e il flop dell’amichevole post Coppa

La squadra di Sottil continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutte le ultime sul match amichevole odierno

Si è conclusa da pochi minuti l'amichevole tra l'Udinese di Andrea Sottil e la Pro Gorizia società di Eccellenza. Una sfida che è servita al mister per poter mettere alla prova le seconde linee in vista dell'inizio del campionato. Sicuramente oggi sono arrivate tante belle risposte che il tecnico dovrà valutare per l'incontro di settimana prossima contro i bianconeri di Max Allegri. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere il top e il flop di questa giornata appena trascorsa al Bruseschi. Ecco i giocatori che hanno stupito per le loro giocate e chi invece ha deluso.

Il protagonista senza ombra di dubbio di questa partita è l'italiano Lorenzo Lucca in due giorni sono arrivati due gol per lui. Il primo in Coppa Italia contro il Catanzaro a pochissimo dal fischio finale, il secondo contro la Pro Gorizia questa mattina. Al momento Beto non è vicino alla cessione, ma diciamo che se dovesse arrivare l'Udinese è prontissima e sa che ha un calciatore su cui puntare senza problemi. Non è stato l'unico a mettersi in mostra dopo un momento difficile. Andiamo a vedere quale altro attaccante adesso è finalmente pronto per dire la sua sin dal primo minuto sul campo da gioco.

Voglia di essere protagonista — Brenner è tornato e lo ha fatto in grande stile. Un minuto dopo la rete di Lucca, è arrivata quella dell'asso brasiliano ex Cincinnati. Un calciatore che ha delle qualità uniche e mai in discussione. Proprio per questo motivo la squadra farà il possibile per poterlo mantenere e soprattutto iniziare a metterlo sul campo da gioco con continuità. Ricordiamo che stiamo parlando di un calciatore dallo spunto incredibile e che potrebbe fare davvero male alle difese avversarie.